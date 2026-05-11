Pese a los cuestionamientos, en La Roja ponen confianza en el meta "Cruzado" pensando en él como alternativa para el futuro.

La Selección Chilena comienza a mover piezas pensando en el futuro y sorprendió con una inédita nómina de cinco arqueros para un microciclo que se desarrollará este lunes 11 y martes 12 de mayo en Juan Pinto Durán.

Bajo la supervisión del preparador de porteros Bruno Vásquez, los metas buscarán convencer al cuerpo técnico encabezado interinamente por Nicolás Córdova.

La Roja atraviesa un período de profunda renovación tras el fracaso del último proceso clasificatorio y una de las principales apuestas de Córdova ha sido rejuvenecer el plantel. Una señal clara de ello ha sido el recambio en el arco, donde incluso Brayan Cortés perdió terreno luego de haber heredado el puesto tras el retiro de Claudio Bravo.

Actualmente, el que aparece como titular es Lawrence Vigouroux, mientras que Thomas Gillier también asoma como alternativa para el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. Sin embargo, el técnico quiere ampliar el abanico de opciones y por eso llamó a cinco porteros de distintos clubes del fútbol chileno.

Vicente Bernedo lidera la nómina de arqueros del microciclo de La Roja

El nombre más conocido de la convocatoria es el de Vicente Bernedo, arquero titular de Universidad Católica. El guardameta de 25 años ha sido cuestionado en algunos pasajes de la temporada, aunque sigue siendo considerado como uno de los proyectos con mayor proyección en el puesto.

Vicente Bernedo encabeza la lista de arqueros de un nuevo microciclo con La Roja (Foto: Photosport)

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Junto a él aparece Gonzalo Flores, actual suplente de Diego Sánchez en Coquimbo Unido. El meta de 26 años buscará aprovechar esta oportunidad para meterse en el radar de la selección adulta.

Otro de los convocados es Jaime Vargas, portero de Deportes Recoleta, quien ha sido una de las figuras del elenco capitalino en la presente campaña de Primera B y ha destacado por su regularidad.

La lista también incluye a dos invitados especiales: Maximiliano Mateluna, arquero de Palestino, y José Alburquenque, guardameta de Lota Schwager. Ambos intentarán aprovechar estos entrenamientos para demostrar que pueden pelear un lugar en futuras convocatorias.

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Este microciclo servirá además como preparación para los próximos amistosos de La Roja ante las selecciones de Portugal y al Congo, programados para el 6 y 9 de julio, respectivamente.

DATOS CLAVE

Nicolás Córdova convocó a cinco arqueros para un microciclo en Juan Pinto Durán.

Los entrenamientos se realizarán los días lunes 11 y martes 12 de mayo.

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