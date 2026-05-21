La epidemia en el país africano no truncará el duelo entre ambos combinados adultos. Se disputará en España.

La Selección Chilena mantiene en pie su compromiso amistoso contra la República Democrática del Congo. A pesar del brote de ébola en tal nación, el encuentro se llevará a cabo.

Así lo confirmó el asesor del ministro de Deportes de dicho país, Alain Makengo. En primera instancia, el funcionario ratificó que las prácticas previas al Mundial de 2026 fueron trasladadas desde Kinshasa a Bélgica.

Y, a su vez, entregó mayor información sobre los duelos preparativos que tendrán antes de la cita planetaria. Todo indica que La Roja de Nicolás Córdova no tiene por qué temer.

“Tras la epidemia del virus del Ébola, el Gobierno y la Federación decidieron trasladar todos los partidos de entrenamiento que estaban programados aquí en Kinsasa“, comenzó señalando a EFE.

“El primer partido se disputará el 3 de junio en Lieja (Bélgica) contra Dinamarca, mientras que el segundo está previsto para el 9 de junio en España, contra Chile“, agregó.

La Selección Chilena jugará contra RD del Congo el 9 de junio. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La Roja se medirá contra la República Democrática del Congo

Cabe consignar que tal enfrentamiento será uno de los dos que la Selección Chilena abordará en esta ventana FIFA en la antesala al Mundial de 2026. El otro será contra Portugal en Lisboa.

¿Cuándo se realizarán? Chile visitará al combinado luso el sábado 6 de junio desde las 14:45 horas. En tanto, batallará contra su símil africano el lunes 9 de junio desde las 10:00 horas.

En síntesis:

El funcionario Alain Makengo confirmó que el amistoso de la Selección Chilena sigue en pie.

confirmó que el amistoso de la sigue en pie. La Roja de Nicolás Córdova se medirá ante la República Democrática del Congo el 9 de junio .

de Nicolás Córdova se medirá ante la República Democrática del Congo el . El compromiso internacional preparatorio para el Mundial de 2026 se disputará en España.