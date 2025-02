Este viernes, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, dio a conocer la lista de convocados para el duelo de carácter amistoso que sostendrá La Roja ante Panamá en el Estadio Nacional.

El partido del próximo sábado 8 de febrero tiene un carácter muy especial y es que solo están jugadores del medio nacional. De todos modos, hay nombres bastante interesantes, como por ejemplo el regreso de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Precisamente este último ha sido centro de muchas reacciones y una de ellas, el libre ninguneo en un programa de ESPN Chile, cuando dos de sus panelistas, Juli Zeitune y Nicolás Peric criticaron a más no poder la citación del Chelo.

“Si acá no se sacan resultados, chao mundial”, dijo la argentina para luego, ser apoyada por el ex golero de Rangers de Talca. “Vamos a jugar con los dos equipos que terminaron en mejor forma en las eliminatorias. El momento de estas dos selecciones son lo mejor de las eliminatorias”, dijo el comentarista en relación a los rivales de marzo, Paraguay y Ecuador.

Sin embargo, Zeitune no se quedó ahí y volvió a repasar a un histórico de la selección. “A eso voy, es ahora o nunca. En estos partidos Marcelo Díaz por ningún lado, por más administración que tenga”, replicó sin asco.

“¿Por qué? ¿Por qué no?”, intervino un conocedor de lo que es el fútbol como Rafael Olarra.

Olarra sale en defensa de Marcelo Díaz

La panelista a la consulta del Flaco, volvió a aparecer, “¿En serio?”, para que luego Peric también, la apoyase. “Dale flaco, ¿En serio?”, muy sueltos de cuerpo ambos, pasando por alto, a uno que no arrugó en un Mundial de fútbol.

Pero su ex compañero en Universidad de Chile no se quedó callado y les demostró con hechos y conocimiento, que ellos están en un error. “Ustedes están minimizando ¿Y sabes por qué lo estoy diciendo? porque he visto todos los partidos de la U en cancha que es muy distinto a verlo por televisión y lo veo apropiarse de la cancha”, dijo el medallista olímpico.

Más tarde, volvió a entregar su sapiencia. “Un técnico debe entender a sus jugadores y ver cómo están. Si yo pongo a Marcelo Díaz tengo que poner a otro jugador que cubra funciones de Marcelo Díaz“, aseveró.

Al cierre, los dejó aún más callados y defendió su convocatoria. “Es un jugador que yo pensé que iba en bajada y en la U me ha demostrado diferentes cosas. Cuando dicen ‘ninguna posibilidad’ yo no lo cerraría. En los niveles que estás, pongas a quien pongas, puedes perder”, concluyó Olarra.

¿Cuándo juega la selección chilena?

Este sábado 8 de febrero, la selección chilena enfrentará a Panamá en el Estadio Nacional. El compromiso comenzará a contar de las 8:30 horas.