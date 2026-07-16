Volver como campeón del mundo, precisamente a otra final de un Mundial, es para dejar atrás cualquier fracaso del pasado.

De aquí al domingo 19 de junio, (día de la final) habrá pasado 3675 días desde aquel 26 de junio de 2016, cuando Argentina cayó ante Chile en la final de la Copa América Centenario y Lionel Messi, devastado, anunció su renuncia a la selección en el mismo MetLife Stadium.

Hoy, casi una década después, “La Pulga” vuelve al escenario donde tocó fondo, pero lo hace desde un lugar completamente distinto: como un campeón del mundo que clara -y afortunadamente para nuestros vecinos- no dejó de defender los colores de su país.

Aquella noche fue un quiebre. Tras el empate sin goles y la derrota en penales ante La Roja, Messi no encontró consuelo. “Se terminó para mí la selección”, dijo entonces, en caliente, marcando uno de los momentos más impactantes en la historia reciente del fútbol sudamericano.

No era para menos, ya que aquella era la tercera final consecutiva, en años seguidos, que Argentina perdía ante rivales históricos. Primero el Mundial ante Alemania, luego dos Copas América con La Roja… fracaso total decían todos e incluso se animaban a decir que Messi no era ni la sombra de Maradona.

El MetLife Stadium quedó grabado como el lugar del dolor, del vacío, de una generación que rozó la gloria y se quedó sin nada… para peor, Messi le decía adiós a la Albiceleste.

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La revancha de Messi

El tiempo, sin embargo, reconfiguró todo. Messi volvió, resistió críticas, levantó la Copa América en Brasil 2021. Antes, eso sí, quedó fuera también en Brasil, pero en 2019 precisamente ante el local. De que le costó al “GOAT”, le costó.

Pero luego tocó la cima máxima con el Mundial de Qatar 2022 y ya criticarlo era gratuito. Ya no era el futbolista que cargaba con la mochila de las finales perdidas: era el líder que supo reconstruirse desde la derrota.

Messi tocando la gloria máxima del fútbol en Qatar 2022. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

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Por eso este regreso no es uno más. Argentina disputará nuevamente una final del mundo en el MetLife Stadium, esta vez ante España, y el simbolismo es inevitable. El mismo estadio donde se quebró su historia con la Albiceleste ante un Chile histórico, ahora aparece como el escenario ideal para cerrarla en gloria total.

En lo emocional, el contraste es evidente. Donde antes hubo lágrimas y frustración, hoy hay madurez y convicción. Messi vuelve como campeón del mundo, con una carrera consagrada, pero con la ambición intacta. Ya no se trata de demostrar nada: se trata de coronar un recorrido que encontró sentido incluso en sus momentos más oscuros.

Messi ya tiene todo ganado. Muy seguramente, en Argentina, ya muchos se sienten campeones del mundo tras vencer este miércoles a Inglaterra y no es necesario ahondar en aquella historia para entender el porqué.

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El MetLife será testigo otra vez. Y esta vez, el guion parece distinto. Porque si el fútbol da revanchas, pocas son tan potentes como esta: volver al lugar donde renunciaste, pero hacerlo como leyenda, a un paso de ponerle punto final a la eterna discusión de quién es el mejor de la historia, aunque muchos quieran seguir poniéndolo en cuestión.