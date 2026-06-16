El exitoso técnico alemánse puso la camiseta de la Selección Chilena en medio de la búsqueda de entrenador para La Roja.

Este martes 16 de junio cumplió 59 años el destacado entrenador alemán Jürgen Klopp, quien se encuentra en Estados Unidos siguiendo el desarrollo del Mundial 2026, donde comenta para una cadena de televisión germana.

Y en medio de las celebraciones por su cumpleaños, el ex DT del Liverpool y Borussia Dortmund jugó un partido de pádel con amigos, donde lució nada más que la camiseta de la Selección Chilena.

La prenda se la regaló hace unos días un influencer nacional en un evento de la marca deportiva Adidas, pero nadie pensó que la iba a usar.

Es más, el propio Klopp publicó las fotografías en su cuenta de Instragram, donde viste la nueva camiseta de La Roja, que se inspira en el desierto florido.

Jürgen Klopp con la camiseta de la Selección Chilena. (Foto: Instagram)

Todo esto se da en medio de los rumores de quién será el nuevo entrenador de la Selección Chilena, incluso pronto se conformaría al reemplazante del interino Nicolás Córdova.

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Es por esto que varios se ilusionan con este guiño del exitoso técnico alemán, quien se encuentra sin proyecto deportivo en este momento, aunque su nombre está muy lejos de entrar en la carpeta de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Por ahora, suenan candidatos como Sebastián Beccacece, Gustavo Alfaro y el sueño de todos que es Manuel Pellegrini.

Cabe recordar que Klopp no dirige desde hace dos temporadas, cuando se despidió del Liverpool en mayo del 2024, equipo con el que ganó ocho títulos, entre ellos la Premier League y Champions League.

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En síntesis