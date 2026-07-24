Jürgen Klopp asume en Alemania con tolerancia cero a la prensa: Fuerte advertencia del DT

El ex DT del Liverpool asumió como nuevo seleccionador de Alemania y dejó una dura advertencia a la prensa.

La Selección de Alemania se empieza a reconstruir tras el fracaso en el Mundial de Norteamérica 2026, donde el cuadro germano quedó eliminado a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

El mal resultado del cuadro europeo fue la lápida para Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo de entrenador. La DFB se movió rápido y ficho de manera inmediata a nada más ni nada menos que Jürgen Klopp como nuevo DT.

Klopp buscará devolver a Alemania al lugar donde nunca debió salir. | Foto: Getty Images

El ex entrenador del Liverpool fue presentado durante esta jornada en Alemania y dio sus primeras palabras: “En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él”.

La presentación, además, vino acompañada de una dura advertencia a la prensa: “Si en algunos momentos todos ustedes piensan -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Nagelsmann y con Tuchel. Sé que en otros países es peor”.

Así las cosas, Alemania buscará volver a ser la potencia que siempre ha sido y Klopp ya tiene fecha para su estreno: será el 24 de septiembre ante Países Bajos en Amsterdam por la UEFA Nations League.

Publicidad

En síntesis

Jürgen Klopp es el nuevo DT de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann.

Alemania fue eliminada por Paraguay en los dieciseisavos del Mundial de Norteamérica 2026.

El debut de Klopp será el 24 de septiembre ante Países Bajos por Nations League.