Icónico extranjero de U. de Chile destroza a Sebastián Beccacece: “Se portó horrible”

Ricardo Guzmán Pereira se lanzó contra el DT que lo dirigió en la temporada 2016. Lo acusó de sacarlo del club.

El paso de Sebastián Beccacece por la banca de Universidad de Chile no fue el esperado. Además de los malos resultados obtenidos, el entrenador se ganó el desprecio de uno de sus dirigidos de aquella época.

¿De quién se trata? Ricardo Guzmán Pereira lo lapidó en conversación con El Espectador. El recordado mediocampista uruguayo cuestionó duramente al DT argentino, con el que compartió en la temporada 2016.

El icónico volante acusó al estratega de borrarlo de la escuadra azul, tal como sucedió con uno de sus compatriotas que se mantenía en aquel plantel. No fue una campaña agradable.

“No nos llevamos bien y me echó ahí de la U. de Chile. Por suerte vine a Peñarol, pero a mí y a (Mathías) Corujo no nos puso, no nos ponía“, comenzó señalando el futbolista de 35 años.

“Con nosotros se portó horrible. Justo habíamos jugado la Copa América del dedo de (Gonzalo) Jara y nosotros estábamos en el banco. Lo tomamos un poco personal, pero nunca entendimos, porque veníamos jugando“, agregó.

Ricardo Guzman Pereira no la pasó bien con Sebastián Beccacece en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Sebastián Beccacece recibe críticas en Universidad de Chile

Finalmente, el actual jugador de Uruguay Montevideo FC describió sus diferencias con el director técnico, que estuvo al mando de Ecuador en la Copa Mundial 2026: quedó eliminado contra México en dieciseisavos de final.

“Nunca tuvimos relación, ni ida y vuelta. De repente de mí estaba preocupado si podía irme y me preguntaba todos los días. No jugábamos, terminamos jugando los últimos tres partidos, porque peleábamos el descenso. Lo salvamos“, cerró.