El actual entrenador de Comunicaciones de Guatemala reiteró que tiene el camino libre para asumir el desafío en Quilín.

La búsqueda de un nuevo estratega para la Selección Chilena sigue sumando capítulos de alta tensión porque el candidato de todos Manuel Pellegrini, no da señales de aceptar el desafío.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, Marco Antonio Figueroa abordó con total soltura su presente en Comunicaciones de Guatemala y reconoció que mantiene intacta la ilusión de liderar a la Roja, dejando en claro que tiene una cláusula para salir.

“Yo la verdad lo dije muy claro, yo tengo un contrato con una cláusula de salida en Comunicaciones… siempre lo he dicho, cuando Chile se dé cuenta que necesita un técnico trabajador, que conozca el medio, que vaya, que tenga buena conexión con los técnicos de todos los equipos, que hable, que tenga llegada con las divisiones menores, que pueda hacer un trabajo de cuatro años para el siguiente mundial, es el idóneo”, detalló con firmeza el ex DT de Cobreloa, la UC y la U.

Sin embargo, el Fantasma advirtió que cualquier planificación seria en el fútbol chileno se encuentra actualmente amarrada por intereses de representantes en las oficinas de Quilín.

“Esperemos que dentro de ese directorio no esté el mismo promotor que está siempre, porque ese va a ser el técnico. Eso lo he dicho mil veces y lo sabe todo Chile, que hay un promotor que pone a los técnicos en la selección porque eso guía a sus jugadores. Mientras no ordenen eso, mientras cambien un poquito lo que han hecho mal durante 12 años, el fútbol chileno va a seguir en lo mismo”, reitera.

Marco Antonio Figueroa dispuesto a asumir en la selección chilena.

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La dura realidad de la Roja y el portazo a los técnicos extranjeros

Al ser consultado sobre el debate de las “viudas de Marcelo Bielsa” o la posible irrupción de Sebastián Beccacece tras su paso por Ecuador, el estratega radicado en Centroamérica fue categórico al exigir que el buzo de la Roja sea portado únicamente por un profesional chileno.

“Creo que en este momento lo que necesita Chile es un técnico nacional. No se olviden cómo salieron algunos personajes del fútbol chileno. No es el momento de un técnico extranjero. Chile necesita empezar de cero un proyecto con los jugadores jóvenes que tienen, porque son muy pocos los jugadores mayores que tienen como para competir”, explicó.

El entrenador llamó a pisar tierra respecto al verdadero estatus de la Roja en el continente: “Chile tiene que tener una selección que compita a nivel sudamericano, porque a nivel internacional están muy lejos. Tienen que competir para clasificar al siguiente mundial contra Venezuela, contra Perú, contra Bolivia. No estén pensando en competir a nivel de Francia, a nivel de España, porque no nos va a dar hasta que no encontremos una nueva generación”.

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Marco Antonio Figueroa criticó la comodidad de los últimos cuerpos técnicos y exigió un trabajo de terreno en todas las latitudes de la geografía nacional. “Tiene que haber un técnico que conozca todo, que pueda ir a El Salvador, que pueda ir a Calama, que pueda ir al sur, que pueda ir a todos lados. No que se centralice, no que solamente los partidos en el Estadio Nacional o en el Estadio Monumental sean pago para que le saquen la foto”, cerró.