Sebastián Beccacece postula a este DT para la Selección Chilena: “Es momento para…”

El entrenador argentino, que estuvo a cargo de Ecuador en el Mundial 2026, se inclinó por Manuel Pellegrini para comandar a La Roja.

La Selección Chilena aún no encuentra a su nuevo director técnico. El combinado nacional necesita dar con el nombre idóneo, por lo que Sebastián Beccacece se sumó al debate.

El estratega argentino, que estuvo al mando de Ecuador en la Copa Mundial 2026, conversó con la prensa y se inclinó por Manuel Pellegrini. Le gusta la experiencia del entrenador de 73 años.

Y es más: llamó a considerar la potencial ayuda de algunos históricos de La Roja. El ayudante de Jorge Sampaoli en la Copa América 2015 tiene confianza en el recambio generacional.

“Hoy creo que es momento para que ojalá Manuel Pellegrini, una vez que finalice su contrato en Betis y pueda terminar de cerrar el año, se pueda juntar con esta generación de exfutbolistas“, comentó.

“Algunos todavía están jugando y todos juntos puedan hacer algo muy lindo por Chile, porque creo que hay un buen potencial para hacer cosas lindas”, agregó el DT de 45 años.

Sebastián Beccacece quiere a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Sebastián Beccacece revela su acercamiento con la Selección Chilena

A su vez, el oriundo de Rosario rememoró sus contactos para hacerse cargo de La Roja. Si bien fue una alternativa que lo ilusionó, el negocio no prosperó y tuvo que buscar otro horizonte.

“En su momento que no se dio fue allá por el 2021, que yo estaba convencido que era un momento importante para volver a juntarnos y después no se terminó dando“, confesó.