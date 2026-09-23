Fernando Gago sorprende y toma importante decisión con Octavio Rivero en la U: “Lo hablé con él”

Universidad de Chile ya afina detalles para lo que será su duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, en el que los ‘Azules’ esperan dar el primer golpe en la serie como visitantes.

Hace unos instantes, el entrenador de la U, Fernando Gago conversó con la prensa, en la que confirmó una importante decisión que tomó con Octavio Rivero para este duelo ante los ‘Ruleteros’, en la que no citó al delantero y reveló sus razones.

“Acá todos los jugadores están a disposición, si están en el banco de suplentes es porque están para jugar, si no no van a estar. Octavio este partido decidí que esta semana entrene bien y fuerte, que se ponga bien, para tratar una buena semana de entrenamiento”, partió señalando Gago.

En esa misma línea, el director técnico dio más detalles de lo que fue esta decisión, en la que prefirió darle unos días de trabajos con más exigencias, pensando en lo que son los próximos desafíos de la U.

Gago y su decisión con Rivero | Foto: Photospot

“Lo hablé con él, está la predisposición de ponernos bien, también necesitaba volver a jugar, volver a convertir como le tocó, pero le falta todavía esa parte final para ponerlo al nivel del que nosotros pretendemos”, declaró.

Publicidad

Finalizando, Gago comentó que tomó esta decisión junto al jugador y el cuerpo médico de la Universidad de Chile, en la que llegaron a un acuerdo para realizar este plan de trabajo, el que tiene como objetivo poner a Rivero a la par de sus compañeros en lo físico y futbolístico.

“Lo hablamos con los médicos y el futbolista también, estamos en el último proceso chiquito para que termine de estar completamente con nosotros todo el tiempo”, cerró.