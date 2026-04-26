El Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17 tiene movimientos tras la segunda jornada de competencia, donde Chile tuvo libre, pero pese a aquello se mantiene en zona de clasificación a la fase final.

Chile había quedado como puntero al cierre de la fecha inaugural, luego de golear por 8-1 a Bolivia. Pero este domingo Argentina se subió a la primera posición con el empate 1-1 frente a Colombia.

La Albiceleste alcanzó cuatro puntos, dejando a La Roja en la segunda posición, que ahora le tocará enfrentarse con las cafetaleras el próximo martes 28 de abril.

En el otro partido de la jornada, Paraguay solo pudo vencer por 1-0 a Bolivia, quedando en la tercera ubicación con tres unidades.

Cabe recordar que este Sudamericano se está llevando a cabo en Paraguay, específicamente en las sedes de Ypané y Villeta.

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A la fase final clasificarán las tres primeras selecciones de cada grupo, donde pasarán a disputar los cuatro cupos para el Mundial de Marruecos.

Así están los grupos del Sudamericano Femenino Sub 17:

GRUPO A

Argentina: 4 puntos (+2 goles) Chile: 3 puntos (+7 goles) Paraguay: 3 puntos (-1 goles) Colombia: 1 punto Bolivia: 0 puntos (-8 goles)

GRUPO B

Uruguay: 3 puntos (+3 goles) Brasil: 0 puntos (+2 goles) Ecuador: 0 puntos Venezuela: 0 puntos (-2 goles) Perú: 0 puntos (-3 goles)

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En síntesis