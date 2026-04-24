El Sudamericano Femenino Sub 17 está en curso luego del estreno de Chile que goleó por 8-1 a Bolivia este viernes en Ypané, por la primera fecha del Grupo A.
La Roja que dirige Vanessa Arauz se puso primera de su zona con este abultado resultado, pese a que en el segundo partido del viernes Argentina se impuso a Paraguay.
Las trasandinas se impusieron por 2-0 a las locales y ahora son las escoltas de la Selección Chilena.
Los goles de La Albiceleste fueron de Oriana Gómez (31′) y Julieta Aguilar (41′), para darle los primeros tres puntos a Argentina.
Esta primera jornada Colombia fue el equipo que quedó libre en el Grupo A, mientras que Chile será el siguiente, por lo que volverá a competir en la tercera fecha ante las cafetaleras, el martes 28 de abril a las 19:00 horas.
Mañana (sábado) se jugarán los partidos del Grupo B, donde Uruguay enfrentará a Perú y Brasil a Venezuela. Libre Ecuador.
Así están los grupos del Sudamericano Femenino Sub 17:
GRUPO A
- Chile: 3 puntos (+7 goles)
- Argentina: 3 puntos (+2 goles)
- Colombia: 0 puntos
- Paraguay: 0 puntos (-2 goles)
- Bolivia: 0 puntos (-7 goles)
GRUPO B
- Brasil: 0 puntos
- Ecuador: 0 puntos
- Perú: 0 puntos
- Venezuela: 0 puntos
- Uruguay: 0 puntos
En síntesis
- Chile lidera el Grupo A tras golear 8-1 a Bolivia en el debut.
- Argentina venció 2-0 a Paraguay con goles de Oriana Gómez y Julieta Aguilar.
- La Roja enfrentará a Colombia el próximo martes 28 de abril a las 19:00.