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Sudamericano Femenino Sub 17

Ojo, Chile: Así queda la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub 17 tras Paraguay vs. Argentina

Este viernes se jugaron los dos primeros partidos del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17, donde Chile es el líder.

Argentina venció a las locales en el Sudamericano. (Foto: Conmebol)
Argentina venció a las locales en el Sudamericano. (Foto: Conmebol)

El Sudamericano Femenino Sub 17 está en curso luego del estreno de Chile que goleó por 8-1 a Bolivia este viernes en Ypané, por la primera fecha del Grupo A.

La Roja que dirige Vanessa Arauz se puso primera de su zona con este abultado resultado, pese a que en el segundo partido del viernes Argentina se impuso a Paraguay.

Las trasandinas se impusieron por 2-0 a las locales y ahora son las escoltas de la Selección Chilena.

Los goles de La Albiceleste fueron de Oriana Gómez (31′) y Julieta Aguilar (41′), para darle los primeros tres puntos a Argentina.

Esta primera jornada Colombia fue el equipo que quedó libre en el Grupo A, mientras que Chile será el siguiente, por lo que volverá a competir en la tercera fecha ante las cafetaleras, el martes 28 de abril a las 19:00 horas.

Mañana (sábado) se jugarán los partidos del Grupo B, donde Uruguay enfrentará a Perú y Brasil a Venezuela. Libre Ecuador.

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Así están los grupos del Sudamericano Femenino Sub 17:

GRUPO A

  1. Chile: 3 puntos (+7 goles)
  2. Argentina: 3 puntos (+2 goles)
  3. Colombia: 0 puntos
  4. Paraguay: 0 puntos (-2 goles)
  5. Bolivia: 0 puntos (-7 goles)

GRUPO B

  1. Brasil: 0 puntos
  2. Ecuador: 0 puntos
  3. Perú: 0 puntos
  4. Venezuela: 0 puntos
  5. Uruguay: 0 puntos

En síntesis

  • Chile lidera el Grupo A tras golear 8-1 a Bolivia en el debut.
  • Argentina venció 2-0 a Paraguay con goles de Oriana Gómez y Julieta Aguilar.
  • La Roja enfrentará a Colombia el próximo martes 28 de abril a las 19:00.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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