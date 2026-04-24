El Sudamericano Femenino Sub 17 está en curso luego del estreno de Chile que goleó por 8-1 a Bolivia este viernes en Ypané, por la primera fecha del Grupo A.

La Roja que dirige Vanessa Arauz se puso primera de su zona con este abultado resultado, pese a que en el segundo partido del viernes Argentina se impuso a Paraguay.

Las trasandinas se impusieron por 2-0 a las locales y ahora son las escoltas de la Selección Chilena.

Los goles de La Albiceleste fueron de Oriana Gómez (31′) y Julieta Aguilar (41′), para darle los primeros tres puntos a Argentina.

Esta primera jornada Colombia fue el equipo que quedó libre en el Grupo A, mientras que Chile será el siguiente, por lo que volverá a competir en la tercera fecha ante las cafetaleras, el martes 28 de abril a las 19:00 horas.

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Mañana (sábado) se jugarán los partidos del Grupo B, donde Uruguay enfrentará a Perú y Brasil a Venezuela. Libre Ecuador.

Así están los grupos del Sudamericano Femenino Sub 17:

GRUPO A

Chile: 3 puntos (+7 goles) Argentina: 3 puntos (+2 goles) Colombia: 0 puntos Paraguay: 0 puntos (-2 goles) Bolivia: 0 puntos (-7 goles)

GRUPO B

Brasil: 0 puntos Ecuador: 0 puntos Perú: 0 puntos Venezuela: 0 puntos Uruguay: 0 puntos

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En síntesis