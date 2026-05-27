Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) festeja nuevamente en Roland Garros, aunque esta vez sin haber jugado. Y es que su rival de segunda ronda, el monegasco Valentin Vacherot decidió bajarse del Grand Slam parisino por lesión, dándole el pase inmediato a la ronda de los 32 mejores al tenista chileno.

Este martes el tenista del Principado había quedado al borde del retiro tras su extensa victoria en cuatro sets ante Thomas Faurel donde necesitó casi tres horas para imponerse. Pero más allá de la victoria, el foco estuvo puesto en su estado físico: durante gran parte del encuentro Vacherot evidenció dolor en la pierna izquierda y terminó abandonando la cancha con evidentes problemas para desplazarse.

“Me hubiera gustado que las cosas salieran un poco mejor en el aspecto físico… ya veremos más adelante”, había comentado el europeo tras el agotador triunfo que lo ponía cara a cara ante Tabilo este jueves. Sin embargo, a primera hora de esta jornada, el campeón del Masters de Shanghai decidió bajarse del Abierto de Francia.

Valentin Vacherot de gran temporada decidió abandonar Roland Garros (FFT).

Cuándo y contra quién jugará Alejandro Tabilo en R3 de Roland Garros

Ahora en tercera ronda el desafío será igual de complejo para el zurdo. El chileno volverá a las pistas este sábado en horario por definir cuando enfrente al ganador del duelo entre el paraguayo Daniel Vallejo, quien dejó en el camino a Cameron Norrie por retiro, o a la gran sorpresa local de apenas 17 años, Moise Kouame, quien en su debut dio el golpe y eliminó a Marin Cilic.

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