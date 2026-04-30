Alexander Blockx se transformó en la gran sorpresa del Masters 1000 de Madrid tras instalarse en semifinales con una sólida victoria por 6-4 y 6-4 sobre Casper Ruud, vigente campeón del torneo. El joven belga continúa firmando una campaña soñada en la Caja Mágica, a pocas semanas del inicio de Roland Garros.

Lo más llamativo es que Blockx nunca había ganado un partido ATP en arcilla antes de este 2026. Sin embargo, en Madrid ha encadenado triunfos de alto impacto: debutó venciendo a Cristian Garín, luego superó a Brandon Nakashima, sorprendió al top cinco Félix Auger-Aliassime, dejó en el camino a Francisco Cerúndolo y ahora eliminó al propio Ruud.

Alexander Blockx golpea fuerte en la Caja Mágica (Getty Images).

Alexander Blockx: “No sé cuál es mi techo”

Su irrupción también se refleja en el ranking: comenzó el torneo como número 69 del mundo y, tras esta actuación, podría escalar como mínimo hasta el puesto 35. Un salto meteórico que lo posiciona como uno de los nombres a seguir en la gira de polvo de ladrillo.

“El ranking está subiendo muy rápido y, como dije, es genial poder disputar ahora torneos más grandes. No sé cuál es mi techo, la verdad. Prefiero ir partido a partido y ojalá pueda llegar lo más lejos posible”, comentó el belga tras su victoria. Además, reconoció su evolución en esta superficie: “En los últimos años no tenía demasiada confianza en tierra, pero creo que ya no puedo decir eso con los resultados que estoy logrando. He mejorado mucho en todos los golpes y físicamente también… ahora me gusta la tierra”.

Finalmente, valoró su crecimiento competitivo: “Creo que estoy jugando cada vez mejor en cada encuentro, y eso me está ayudando a ganar. También me ha demostrado que puedo competir de verdad con los mejores del mundo”.

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En síntesis…