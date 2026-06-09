¡Sorpresa mayúscula! Jorge Sampaoli deja la cesantía y cumplirá su sueño de dirigir en el fútbol argentino

El ex Universidad de Chile y La Roja vivirá su primera experiencia en un club del fútbol argentino, tras haber dirigido solo a la Selección Argentina.

Jorge Sampaoli vuelve al fútbol tras un periodo alejado de las bancas desde su salida del Atlético Mineiro de Brasil. El entrenador argentino, con pasado en la Selección Chilena y Universidad de Chile, está listo para asumir un nuevo desafío en su carrera.

En los últimos meses, el casildense había sido vinculado a distintos proyectos en Sudamérica, incluso en La Roja tras la bullada salida de Ricardo Gareca, aunque sin concretar su regreso.

Sin embargo, su nombre en las últimas horas apareció en el radar del fútbol argentino, donde aún no ha dirigido a nivel de clubes, ya que su única experiencia en ese país fue al mando de la Selección Argentina.

El paso de Sampaoli por la Albiceleste no estuvo exento de críticas.| FOTO: HHHHHH/Mexsport/Photosport

Jorge Sampaoli parte a Talleres de Córdoba

Ahora, el casildense será el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, según informó el periodista Martín Arévalo en ESPN Argentina, cumpliendo así su objetivo de dirigir en el balompié trasandino

“Ayer estuvo en el predio de Talleres. Sampaoli en las próximas horas le dará el sí a Andrés Fassi y a Talleres de Córdoba”, remarcó el comunicador.

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El proyecto del estratega de 66 años buscará potenciar al conjunto cordobés en el Torneo Clausura e ingresar a una copa internacional, ya que actualmente se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana por la tabla anual.

🚨 #AHORA – ¡JORGE SAMPAOLI SERÁ EL DT DE TALLERES! Informa @arevalo_martin que el ex entrenador de la selección de Chile y de Argentina, entre otros equipos, dirigirá al conjunto cordobés a partir del próximo semestre.



⚡ #ESPNMundial pic.twitter.com/dLmZzuHiov — SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2026

En resumen…

Jorge Sampaoli dirigirá en el fútbol argentino tras alcanzar un acuerdo para asumir como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, en un proyecto que apunta a potenciar al club en el Torneo Clausura y clasificar a competencias internacionales.