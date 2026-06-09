Confirman estadio para la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid ya tendría estadio definido para el duelo internacional.

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid comienza a tomar forma en lo organizativo, con la expectativa puesta no solo en el cruce deportivo, sino también en el escenario que recibirá un duelo de carácter internacional.

El interés por la definición, que enfrentará al campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y al monarca de la UEFA Youth League, ha ido en aumento en las últimas semanas, considerando la magnitud del evento.

Mucho se había hablado sobre el posible estadio que podría albergar dicho encuentro, pero en las últimas horas habría salido humo blanco en torno a este tema.

Parte del plantel de Santiago Wanderes en el homenaje en la Camara de Diputados tras levantar la Copa Libertadores sub 20 | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Valparaíso sería la sede de la final entre Wanderers y Real Madrid

Fue el propio presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, quien entregó detalles clave sobre la organización del encuentro y su posible programación.

En conversación con La Estrella de Valparaíso, el mándamás de los Caturros aseguró que el partido se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

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“La final Intercontinental se jugará en Valparaíso (estadio Elías Figueroa), es algo que está definido. Definitivamente se juega acá y eso me pone contento. Para mí es un regalo a Valparaíso. Las otras ciudades ya tienen demasiados regalos, todas han progresado y Valparaíso se ha ido quedando con los años”, señaló.

Además, el ex presidente de la ANFP adelantó que la fecha del compromiso aún está en proceso de definición: “La fecha se debería saber dentro de los próximos días”, agregó.

De esta manera, Valparaíso asoma como la sede prácticamente asegurada para recibir una final de carácter internacional que tendrá al elenco chileno y al conjunto español como protagonistas.

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En resumen…