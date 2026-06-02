La sorpresa más grande de Roland Garros se instaló en semifinales tras aplastar a Joao Fonseca

El tenista checo, Jakub Mensik, dio el gran golpe en la arcilla parisina al eliminar en sets corridos a Joao Fonseca.

El tenista checo Jakub Mensik (27° del ranking ATP) metió batacazo en los cuartos de final de Roland Garros y en una batalla a tres sets eliminó a la sensación del torneo, el brasileño Joao Fonseca por 6-4, 6-3 y 7-5. Así, el Abierto de Francia se quedó sin representantes sudamericanos.

El tenista de 20 años, campeón del Miami Open en 2025, se convirtió en el checo más joven en alcanzar una semifinal de Grand Slam después de Iván Lendl. Ahora, Mensik desafiará al favorito, Alexander Zverev en el último peldaño antes de la final.

El checo Jakub Mensik firmó su mejor presentación en Roland Garros (Getty Images).

Con un juego sobrio y preciso, el nacido en Prostejov apaciguó la furia de un Fonseca que se mostró errático e impulsivo en varios golpes del partido. Si bien el brasileño salvó cinco pelotas de partido, y logró llevar el tercer set a un tie break, el checo sacó a relucir un repertorio sin errores para hacer vibrar al estadio Philippe Chatrier.

Con este resultado, Mensik logró su mejor presentación en París, donde apenas había ganado un partido en su carrera. Con el triunfo frente a Fonseca, el checo dio un tremendo salto en el ranking ATP y ya saltó 10 escalones para ubicarse en el puesto 17: de lograr la final o coronarse campeón la capital francesa, el europeo irrumpirá por primera vez en el top ten.

Las otras dos llaves de cuartos de final se disputarán este miércoles en París: Matteo Berrettini enfrentará a Matteo Arnaldi en un choque de italianos, mientras que el verdugo de Alejandro Tabilo, Félix Auger-Aliassime se medirá frente al también italiano Flavio Cobolli.

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