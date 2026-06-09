En la rueda de prensa posterior al compromiso, el director técnico Nicolás Córdova se mostró conforme con la evolución futbolística de sus dirigidos, pero no dejó pasar la oportunidad para blindar su proceso frente a los cuestionamientos

Chile venció 2-1 al Congo en un partido amistoso disputado en Francia previo al debut en el Mundial 2026 de la escuadra africana, encuentro donde marcaron para la Roja Darío Osorio y Matías Sepúlveda.

Al momento de analizar el trámite del partido, Nicolás Córdova destacó la personalidad de los futbolistas que sumaron sus primeras armas con la camiseta nacional. “Fue un partido parejo, creo que se hicieron buenas cosas. Es importante que sigan sumando minutos jugadores que están apareciendo, que están haciendo sus primeras armas en la Selección, y eso es súper importante”, valoró de entrada el estratega.

En esa misma línea, el entrenador remarcó que el duelo sirvió para consolidar nombres de cara a la exigente segunda mitad del año 2026.

“Creo que ya pasó el tema de haber jugado un partido grande como el de Portugal. Muchos jugadores ya están mucho más tranquilos. Hoy día Diego Ulloa, que era uno de los que menos había jugado, se le vio muy activo; Sepúlveda también, etcétera. Es un poco lo que he dicho, se van ganando jugadores y de a poquito se va formando un grupo, que es la misión que hemos tenido”, complementó con satisfacción.

El dardo a las críticas y su mirada sobre el recambio

Uno de los puntos más complejos de la conferencia llegó cuando se le interpeló por la constante resistencia que genera su interinato en los medios de comunicación. Córdova no se guardó nada y marcó una clara distancia con el entorno. “Tenemos, lamentablemente, puntos de vista distintos. Nosotros vemos una cosa desde adentro, ustedes ven una cosa desde afuera y en ese sentido es muy difícil encontrar puntos de unión. Tampoco me lo tomo personal, entiendo que el cargo conlleva que haya una crítica… lo que se dice de mí no me define absolutamente”, disparó de forma tajante. Agregando además que en la calle nadie le ha dicho nada.

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Asimismo, el DT defendió la mixtura de experiencia y juventud que está implementando en Juan Pinto Durán, apuntando a que el recambio no se puede hacer de la noche a la mañana. “No vamos a venir solamente con jugadores de 20 años porque necesitan empezar a jugar, tienen cuatro o cinco partidos… en la medida que los rendimientos sean altos, van a empezar a aparecer otros jugadores. Lamentablemente se nos lesionó Ian Garguez, que hubiese estado acá, estaba llamado. De a poco van a ir seguramente apareciendo jugadores, pero hay una base”, explicó.

Lo que viene para La Roja en el segundo semestre

Para cerrar, Nicolás Córdova proyectó el cargado calendario que deberán afrontar las distintas categorías de las selecciones nacionales, enfatizando que su labor va mucho más allá de la escuadra adulta.

“Ahora hay que sentarse nuevamente, revisar obviamente el calendario de todas las competiciones que tenemos, ver qué es lo que quiere la dirigencia para el segundo semestre. Nosotros en las juveniles tenemos un calendario súper potente; también vamos a empezar a trabajar con la Sub 23, que es muy probable que el Preolímpico sea en julio del próximo año. Hay harto que hacer, harto que mirar y harto que trabajar”, sentenció el jefe técnico, confirmando que se tomará un par de días libres antes de reincorporarse a las labores en Quilín.

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VIDEO: La conferencia completa de Nicolás Córdova