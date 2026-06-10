La aventura de Manley Clerveaux en Deportes Puerto Montt llegó a su fin antes de lo esperado. El delantero formado en Colo Colo dejará el conjunto sureño durante esta temporada luego de que el cuerpo técnico decidiera no considerarlo dentro de los planes deportivos para lo que resta del año.

El atacante había sido enviado a préstamo al Velero con el objetivo de sumar experiencia y minutos en el fútbol profesional. De hecho, durante el inicio de la campaña logró tener participación e incluso anotó goles, pero su situación cambió tras la salida de Emiliano Astorga y la llegada del técnico interino Emilio Mancilla.

La decisión fue confirmada por el gerente deportivo de Deportes Puerto Montt, Pablo Soto, quien señaló que el club iniciará conversaciones con Colo Colo para poner fin anticipado al préstamo del futbolista, debido a que no será considerado por el actual entrenador.

Emilio Mancilla explica por qué dejó de considerar a Manley Clerveaux

Consultado por la situación del jugador, Emilio Mancilla explicó que la determinación responde exclusivamente a criterios futbolísticos y al comportamiento que observó en el día a día del plantel: “Creo que no se acopló bien. Yo puedo hablar de la etapa mía. Fui claro desde el primer día que cada jugador iba a tener la misma oportunidad y que tenía que trabajar de la misma forma, y a él no lo vi entendiendo el mensaje”, señaló el técnico.

El entrenador también recalcó que Clerveaux no era titular cuando asumió la conducción del equipo y que tampoco logró ganarse un espacio posteriormente.

“No era titular cuando yo llegué, no fue titular tampoco conmigo, pero no lo vi preocupado de meterse en esa dinámica, de demostrar que él tiene que jugar”, agregó.

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Manley Clerveaux volverá a Colo Colo y deberá ganarse la confianza desde las inferiores.

Ante posibles especulaciones sobre problemas disciplinarios, Mancilla fue enfático en aclarar que la situación no pasa por temas extrafutbolísticos: “Uno no cita por temas técnicos, por temas futbolísticos. No me llenó lo que vi de él en los entrenamientos y en el partido con San Felipe. Yo tengo mis cosas bien claras y esa información también la tenían todos y la manejaron todos”, sostuvo.

El técnico cerró asegurando que el grupo necesita estar completamente comprometido con los objetivos del club y que no percibió esa disposición en el delantero albo.

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Con este escenario, Colo Colo, Deportes Puerto Montt y el representante del jugador deberán definir los próximos pasos de Clerveaux. Todo apunta a que regresará anticipadamente al Estadio Monumental, donde buscará volver a ganarse una oportunidad en el club, mientras suma minutos en la categoría Sub 20 dirigida por Braulio Leal.

DATOS CLAVE

El delantero Manley Clerveaux dejará Deportes Puerto Montt tras la decisión técnica de no considerarlo.

El gerente Pablo Soto confirmó que iniciará conversaciones con Colo Colo para finalizar el préstamo.

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