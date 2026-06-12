¡Bombazo! Se formó en la UC y estaría en la carpeta de Fernando Ortiz: el gran tapado de Colo Colo

Fernando Ortiz busca variantes para potenciar el ataque albo y un futbolista con pasado en la UC apareció inesperadamente en el radar.

Colo Colo ya comenzó a mover sus piezas pensando en el mercado de fichajes del segundo semestre. Con la misión de mantenerse en la cima de la Liga de Primera 2026, Fernando Ortiz busca reforzar un plantel que ha respondido en la cancha, pero que aún necesita variantes en algunos puestos específicos.

Uno de ellos es el extremo. El técnico argentino considera fundamental sumar desequilibrio y velocidad por las bandas, por lo que la dirigencia alba ya trabaja en distintas alternativas para satisfacer esa necesidad.

En ese escenario han aparecido algunos nombres, como el de Jordhy Thompson. Sin embargo, en las últimas horas surgió otro candidato que sorprende por completo debido a su pasado en Universidad Católica. ¿De quién se trata?

Alexander Aravena, el inesperado nombre que aparece en Colo Colo

De acuerdo a la información entregada por La Tercera, Alexander Aravena es uno de los futbolistas que figuraría en la carpeta que maneja Ortiz para reforzar al Cacique.

El nombre del “Monito” inevitablemente llama la atención. Formado en la UC, fue una de las grandes apariciones de la cantera cruzada y alcanzó a consolidarse en el primer equipo antes de continuar su carrera en el extranjero.

Luego de un paso por Gremio de Brasil, Aravena recaló en el Portland Timbers de la MLS. Sin embargo, su presente en Estados Unidos no ha sido el más destacado, ya que todavía no registra goles ni asistencias en los 16 encuentros que ha disputado.

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Alexander Aravena enfrentando a Lionel Messi en la MLS | FOTO: Rich Storry/Getty Images

Además, el delantero de 23 años no dejó precisamente un grato recuerdo entre los hinchas albos. En el clásico de 2023 jugado en el Estadio Monumental, convirtió un gol para los Cruzados y lo celebró provocando a la tribuna, una imagen que aún permanece fresca en la memoria de los fanáticos del Popular.

Alexander Aravena celebra su gol contra Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

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Por ahora, todo apunta a que se trata de un nombre que está siendo analizado y no de una negociación. Aun así, su aparición en el radar albo ya genera ruido y podría transformarse en una de las historias más inesperadas de este mercado de fichajes.

En resumen…