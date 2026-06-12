El periodista Danilo Díaz le abre las puertas a este refuerzo para llegar a Colo Colo.

Colo Colo vive de un tremendo presente dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ son cómodos líderes del torneo nacional y esperan seguir con su buen nivel para poder a final de temporada coronarse como campeón.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz ya planifican lo que será el segundo semestre, en donde en el ‘Cacique’ buscan sumar nuevos fichajes para su plantel, en donde en las últimas horas ha tomado fuerza un importante nombre: Jean Meneses.

Sobre esto, el periodista nacional Danilo Díaz tomó en Radio ADN y abrió todas las puertas para la llegada del jugador de Deportes Limache a Colo Colo, en la que lo considera un importante nombre para el equipo de Ortiz.

“Lo de Meneses me parece que podría ser perfectamente un gran salto para Colo Colo, porque es un futbolista con nivel internacional”, parte indicando Díaz.

Meneses es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ recuerda lo que fue el paso del jugador nacional dentro de la Selección Chilena y lo que fue su transformación en su vuelta al fútbol chileno tras su estancia en el extranjero.

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“Recordemos que estuvo en las convocatorias de la selección nacional, sobretodo con Reinaldo Rueda, él volvió y creíamos que era el puntero que se fue, pero terminó siendo un volante en línea de tres en la mitad de la cancha, jugando por dentro”, remarca.

Finalizando, Díaz reafirma en que Jean Meneses es un buen nombre para poder reforzar a Colo Colo, en la que en caso de poder concretarse, los ‘Albos’ sumarían un importante para seguir nutriendo su plantel.

“Es un jugador muy interesante, con mucho conocimiento del juego, así que creo que sería un refuerzo para Colo Colo”, cerró.

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