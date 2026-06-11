A sabiendas que Coquimbo pelea en todos los frentes, el estratega pirata sabe que debe reforzar su equipo para aspirar al máximo.

El director técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, conversa con BOLAVIP Y se refiere de manera abierta a la posibilidad de incorporar futbolistas de renombre para potenciar al equipo en la segunda mitad del año.

Al ser consultado por la opción de sumar al delantero trasandino Rodrigo Holgado, quien se encuentra sin sumar minutos en el extranjero, el estratega reconoció el interés y la necesidad de contar con una variante en esa zona del campo.

Al respecto, el DT declaró textualmente: “Siempre y cuando sea algo que sea importante y que lo necesitemos, lo vamos a tener en cuenta. Teniendo en cuenta que está en veremos todavía el tema de Rodrigo Holgado, que no ha podido jugar ya hace más de tres meses, y por supuesto que es un puesto que siempre es importante tener algún jugador más”.

En esa misma línea, el adiestrador del cuadro aurinegro abordó los rumores que vinculan al talentoso mediocampista Luciano Cabral con un posible retorno al puerto.

Caputto enfatizó que la identificación previa con la institución y el deseo del propio futbolista son factores que siempre facilitan las negociaciones en el mercado de pases. Sobre esta situación, el entrenador manifestó de forma directa: “Yo creo que no hay que descartar nada, por supuesto que siempre cuando hay un jugador que esté identificado con el club, que lo queremos y que a su vez él quiere venir, se acrecentan esas cosas“.

Hernán Caputto reconoce interés por Luciano Cabral.

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El parte médico de Hernán Caputto

Por otra parte, en el ámbito netamente local y de cara a los próximos desafíos del campeonato doméstico, Hernán Caputto entregó una positiva actualización respecto al estado de la enfermería de su equipo. El estratega confirmó que recupera a tres piezas fundamentales de la plantilla que venían arrastrando complicaciones físicas y que ya se encuentran listos para sumar minutos. El técnico aseguró textualmente: «Sí, sí, tanto Galani, Madariaga y Sánchez están a disposición», ratificando de esta manera que contará con dotación completa para la reanudación de la competencia.

Finalmente, el técnico del “Barbón” se dio el tiempo de analizar el panorama del fútbol planetario y se la jugó al entregar sus cinco candidatos principales para adjudicarse la próxima Copa del Mundo. Dándole un fuerte respaldo al poderío de las potencias de nuestro continente, el entrenador argumentó su postura señalando: «Es difícil, pero me animo con Brasil, Argentina, y algún equipo europeo que puede ser Francia o Inglaterra, o España. Todos esos van a estar ahí. Creo que hay equipos que están sólidos como estos dos sudamericanos y que Brasil tiene hambre de hace 24 años».