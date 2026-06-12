El posible refuerzo de Colo Colo que llena de ilusión a Cristian Basaure: “Jugador muy interesante”

El ex jugador y ahora comentarista de fútbol analiza un nombre que suena con fuerza para llegar al Estadio Monumental.

El Mercado de Fichajes poco a poco comienza a tomar relevancia en la Liga de Primera y uno que espera ser protagonista en esa materia es Colo Colo, equipo que marcha primer en la tabla de posiciones.

En los últimos días han surgido nombres como Diego Valdés, quien milita en Vélez Sarsfield, Jordhy Thompson que pertenece al FC Orenburg de Rusia e incluso Jean Meneses, quien se desempeña en Deportes Limache.

Es precisamente el ex jugador de la U. de Conce el que ilusiona a Cristian Basaure, ex jugador: “Yo creo que, si Colo Colo busca un puntero con velocidad, que vaya a buscar el mano a mano y genere duelos por la banda, es Popín Castro”, dijo en primera instancia en Pelota Parada de TNT Sports.

Meneses es una de las figuras de Deportes Limache. | Foto: Photosport

Por otro lado, Basaure recalca que Jean Meneses tiene otras características: “Si está buscando un volante creativo que pueda llegar, asistir, maneje los dos perfiles es Jean Meneses. Hay diferencias entre esos dos jugadores”.

“A mí me parece un jugador muy interesante. Le hizo bien pasar por el fútbol mexicano y brasileño porque juega en otro modo; control orientado, pensar antes de recibir. Genera diferencias y tiene edad para rendir en un equipo grande”, agregó.

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¿Colo Colo va a la carga por Jean Meneses? Las próximas semanas serán claves para ver si Aníbal Mosa y compañía van por el jugador de Deportes Limache o si sólo se queda en un rumor de mercado.

En síntesis

Colo Colo marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga.

El club evalúa a Jean Meneses, Diego Valdés y Jordhy Thompson como posibles fichajes.

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