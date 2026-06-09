Nadie lo veía venir, pero Colo Colo tiene asegurado a su primer refuerzo del mercado de invierno, tras ser desechado por su equipo.

Una sorprendente noticia recibieron en Colo Colo en las últimas horas, donde inesperadamente tienen encima a su primer “refuerzo” para el segundo semestre, sin siquiera haberlo buscado.

Se trata del delantero Manley Clerveaux, quien pertenece al club y volverá de su préstamo en Deportes Puerto Montt, debido a que el entrenador Emilio Mancilla lo desechó públicamente.

El joven atacante haitiano estaba cedido por toda la temporada, pero el DT comunicó en medio de una entrevista que no cuenta con el jugador de 18 años.

Mientras que más tarde, el gerente deportivo del Velero, Pablo Soto, dio a conocer la versión oficial del equipo puertomontino.

“Yo quiero ser bien claro con esto: Manley no se ha ido. El técnico no lo quiere, pero nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con Colo Colo, con su representante y con él”, aclaró en diálogo con AS Chile.

En esa línea, insistió en que “es por decisión técnica. No le gustó las dos semanas que trabajó con Manley, y tampoco el partido que jugó con San Felipe, en los últimos 15 minutos. No es de su gusto, no es algo tan grave”.

Publicidad

Respecto al estado de ánimo del novel futbolista, Soto explicó cómo estaba Clerveaux en la Región de Los Lagos. “Declaró públicamente que quería ser goleador de la B y se encontró con que no era tan fácil jugar. Era pasar de una juvenil de Colo Colo a un plantel de Primera B… Se fue frustrando al no ir convocado y algunas veces entraba en los últimos minutos”, comentó.

Asimismo, el gerente deportivo aclaró que no hay problemas de indisciplina con el formado en el Estadio Monumental, sino que solo se debe a una decisión técnica.

“Manley no ha tenido ninguna indisciplina, al menos que yo sepa. Esto es un tema técnico y futbolístico, para que también no se preste para especulaciones”, completó el funcionario de los delfines.

Publicidad

Manley Clerveaux cierra su pasantía en Deportes Puerto Montt. (Foto: Instagram)

Los números de Manley Clerveaux

En la presente temporada Manley Clerveaux ha disputado 11 partidos con Deportes Puerto Montt, donde suma tres goles, todos en la Primera B.

En síntesis

Manley Clerveaux regresará a Colo Colo desde su préstamo en Deportes Puerto Montt.

regresará a Colo Colo desde su préstamo en Deportes Puerto Montt. Decisión técnica de Emilio Mancilla definió la salida del atacante de 18 años.

de Emilio Mancilla definió la salida del atacante de 18 años. Tres goles en 11 partidos sumó el delantero haitiano durante esta temporada.