El delantero de la Universidad de Chile, Eduardo Vargas salió a descartar con firmeza este rumor en la U.

Universidad de Chile ya se prepara para lo que será su encuentro que dará el cierre a la primera rueda dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en la quinta región.

A pesar de que en los ‘Azules’ tienen el foco en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera, en la U ya aparecen noticias sobre lo que puede dejar el mercado de pases, en donde en los últimos días ha aparecido un importante rumor.

Desde Uruguay se ha señalado que el atacante Nicolás López estaría en el radar de la Universidad de Chile y que esta posible opción, habría sido impulsada por e Eduardo Vargas, quien ha coincidido con el delantero en Tigres de México y Nacional de Uruguay.

Vargas golpeó la mesa ante este tema

López aparecía como opción en la U | Foto: Getty Images

Hace unos instantes, el delantero Eduardo Vargas conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado sobre esta opción que vincula al ‘Diente’ López a la Universidad de Chile.

“Lo tuve en Tigres y Nacional, es un buen jugador, no está pasando un buen momento en Nacional”, remarcó.

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Concuyendo, Vargas golpeó la mesa con dureza en el Centro Deportivo Azul y ante toda la prensa descartó por completo que él haya recomendado a su ex compañero para llegar a la Universidad de Chile.

“No he hablado mucho con él, como dicen en todos lados que yo lo he recomendado, eso es mentira”, cerró.

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