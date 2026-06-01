El tenista chileno protagonizará un importante ascenso en el ranking ATP tras su actuación en la arcilla parisina.

La aventura de Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) en Roland Garros llegó a su fin este lunes tras una dura caída en tres sets ante el número 6 del mundo, el canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-3, 7-5 y 6-1 en poco más de 2 horas de juego.

Pero más allá de la eliminación en los octavos de final del polvo de ladrillo parisino,el zurdo tiene varios motivos para sonreír tras su histórica actuación en el Abierto de Francia. El chileno firmó la mejor campaña de su carrera en París y los beneficios ya comienzan a reflejarse tanto en el ranking ATP como en sus ganancias.

Alejandro Tabilo cayó en octavos de final de la arcilla parisina (Getty Images).

Gracias a su llegada a la ronda de los 16 mejores del torneo, ‘Jano’ protagonizará un importante ascenso en la clasificación mundial. Según el ranking live, Tabilo escalará hasta el puesto 31°, quedando muy cerca de regresar al selecto grupo de los 30 mejores tenistas del planeta.

De hecho, el único jugador que todavía podría desplazarlo es Matteo Berrettini (47°). El italiano sigue en competencia y necesitaría alcanzar la final de Roland Garros para superar al chileno en la próxima actualización del escalafón.

El salto de Tabilo también lo consolida entre los cuatro mejores exponentes sudamericanos, solo por detrás de Joao Fonseca, Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

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Millonario botín para Alejandro Tabilo

Pero las buenas noticias no terminan ahí. Su destacada campaña en la arcilla parisina también le permitirá recibir un importante premio económico. Por alcanzar los octavos de final, el chileno se embolsará 285 mil euros, cifra que equivale aproximadamente a 295 millones de pesos chilenos.