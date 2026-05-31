El tenista chileno va por la gloria en Roland Garros y ante el 6 del mundo buscará su mejor resultado en el polvo de ladrillo parisino.

Todo listo para que Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) enfrente este lunes al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) por los octavos de final de Roland Garros. El tenista chileno buscará un inédito pase a la ronda de los ocho mejores en el polvo de ladrillo parisino.

‘Jano’ alcanzó la ronda de 16 tras superar al polaco Kamil Majchrzak en su estreno, aprovechar el retiro por lesión de Valentin Vacherot en segunda ronda y posteriormente derrotar a la joven promesa francesa de 17 años, Moise Kouamé.

Por su parte, Auger-Aliassime afronta una oportunidad inmejorable en París. Con las tempranas eliminaciones de Novak Djokovic y Jannik Sinner, el canadiense aparece como uno de los principales aspirantes al título. El nacido en Montreal viene de dejar en el camino a Daniel Altmaier, Román Burruchaga y Brandon Nakashima, y ahora buscará un lugar en cuartos de final para igualar su mejor campaña en Roland Garros.

Tabilo buscará seguir haciendo historia en París.

A qué hora juegan Tabilo vs. Auger-Aliassime

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime por los octavos de final de Roland Garros se jugará este lunes 1 de junio en el tercer turno de la cancha Philippe Chatrier de París, por lo que arrancará no antes de las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver EN VIVO Tabilo vs. Auger-Aliassime

El choque entre el chileno y el canadiense será transmitido en TV por una de las señales de ESPN 2 o ESPN 3, mientras que en streaming podrás verlo EN VIVO por el plan premium de Disney+.