El capitán chileno de Copa Davis estaba analizando el cuadro de Roland Garros cuando fue sorprendido por el fuerte sismo en la zona central.

En la tarde de este domingo un fuerte sismo (6,0 richter) se sintió en la zona central de Chile, el que sorprendió al extenista Nicolás Massú en plena entrevista con la cadena internacional ESPN, momento que se viralizó en redes sociales.

El doble campeón olímpico estaba analizando el cuadro de Roland Garros a través de una videollamada con el programa ‘ESPN Tenis’, cuando comenzó el movimiento telúrico que advirtió a los conductores del espacio.

“Muchachos, está temblando bastante fuerte acá en Santiago, está temblando fuertísimo. Ahí paró un poquito, fue bastante fuerte”, interrumpió Massú.

A lo que el periodista Pablo Stecco respondió desde Buenos Aires: “Nico, se ve que estás acostumbrado, yo me cago todo”.

En medio de lo sucedido, el capitán chileno de Copa Davis mantuvo la calma y no se paró del lugar en el que estaba sentado frente a la cámara.

Mira el VIDEO a continuación:

¡De no creer! 😱



Mientras Massú analizaba el cuadro de #RolandGarros, un temblor sorprendió a todos en vivo desde Santiago. 🌎🇨🇱



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Cabe recordar que hay un chileno que sigue en carrera en el Abierto de Francia, tratándose de Alejandro Tabilo, pupilo de Massú en el equipo nacional de Copa Davis, quien mañana (lunes) enfrenta al canadiense Felix Auger-Aliassime en octavos de final.

En síntesis