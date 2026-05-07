Cristian Garin debuta a lo grande en el Masters de Roma y ahora va contra un pesado rival de Copa Davis

El tenista chileno avanzó en el Masters de Roma tras derrotar en dos sets al argentino Juan Manuel Cerúndolo. Ahora va contra uno de los españoles más fuertes del circuito.

Cristian Garin (103°) debutó a lo grande en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma tras vencer en primera ronda en casi dos horas y 15 minutos de partido al argentino Juan Manuel Cerúndolo (76°) por 7-6 (2) y 7-5.

En un duelo cerrado y donde los golpes ganadores fueron claves, el tenista chileno terminó sacando una amplia ventaja en el tie break del primer set pese a haber quebrado en el undécimo juego y que el argentino le rompiera el servicio de vuelta.

Tremendo debut de Cristian Garin en el Masters de Roma (Getty Images).

El segundo set tuvo momentos de alta tensión para Cristian Garin, quien logró salvar dos puntos de quiebre en el tercer game y luego aprovechó el impulso para romper el servicio de Francisco Cerúndolo, escapándose rápidamente 4-1 en el marcador.

Y Cuando parecía que el chileno encaminaba una victoria cómoda, el argentino reaccionó y volvió a equilibrar el partido. Garin incluso desaprovechó dos puntos de partido en el 5-5, aunque finalmente consiguió el quiebre decisivo en el duodécimo juego para cerrar un trabajado triunfo que lo festejó con todo.

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Cristian Garin contra el español Davidovich Fokina

Ahora en la ronda de 64, el nacido en Arica enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina, número 23 del mundo, y que podría será un adelanto de la serie de Copa Davis que Chile enfrentará ante España en septiembre próximo en nuestro país.

En Roma será el cuarto enfrentamiento entre ambos tenistas, donde el registro favorece al malagueño por 2-1. El choque está programado para el día sábado 9 de mayo en horario por confirmar.

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