Mercado de Fichajes: Medio partidario de San Lorenzo asegura que Gustavo Álvarez quiere a jugador de la U

Desde el otro lado de la Cordillera de los Andes aseguran que Gustavo Álvarez va por jugador de Universidad de Chile.

Universidad de Chile está próximo a cerrar el primer semestre y, junto con el término de la primera mitad del año, llega el Mercado de Fichajes donde la U buscará incorporar piezas para darle un salto de calidad al plantel que dirige Fernando Gago.

En las oficinas del CDA no solo tendrán que preocuparse por los jugadores que podrían llegar, sino que también por los que podrían salir: desde Argentina reportan que la U podría perder a un jugador que en los últimos partidos ha sido titular.

Se trata de Franco Calderón, quien estaría en la mira de nada más ni nada menos que San Lorenzo de Almagro, equipo que hoy es dirigido por Gustavo Álvarez y que busca reforzarse de cara al segundo semestre.

Calderón suena en Argentina. | Foto: Photosport

La información fue entregada por Frenesí Azulgrana, medio partidario de San Lorenzo: “Hay un central que viene hablando con el cuerpo técnico previo a las elecciones, clave en el paso de Álvarez por la U de Chile y que ya sabe que Gago lo declaró prescindible porque su ciclo en el club está cumplido”, apuntan sobre Calderón.

De momento es solo un rumor, pero sí es cierto que, desde la llegada de Fernando Gago, Franco Calderón perdió trascendencia en Universidad de Chile y hoy Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez están por sobre él en el equipo.

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Las próximas semanas podrían ser claves para determinar el futuro de Franco Calderón y si continuará en la U, pero en caso de seguir relegado al banco no sería raro que busque una salida para no perder rodaje.

En síntesis

El central Franco Calderón es opción de fichaje para San Lorenzo de Almagro de Argentina.

El entrenador Fernando Gago declaró prescindible al defensor central para el segundo semestre.

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