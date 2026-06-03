Universidad de Chile sueña con su fichaje: Universidad Católica lo buscó y él dijo que no

El jugador con el que sueña reforzarse la Universidad de Chile y que ya le dijo que no la U. Católica.

Universidad de Chile ya comienza a mirar lo que es el mercado de pases pensando en su ventana de invierno, en donde los ‘Azules’ esperan poder sumar nuevos nombres para su plantel de cara al segundo semestre.

Si bien el entrenador Fernando Gago ha señalado en más de una oportunidad de que aún no ha visto nombres para poder reforzar su plantel en la U, ya hay jugadores que han aparecido como opción para llegar al ‘Romántico Viajero’.

Uno de estos nombres es el defensor nacional, Paulo Díaz, quien parece tener sus días contados en River Plate y ya empieza a analizar nuevos destinos para su carrera.

Dentro de estos destinos, aparece la opción de la Universidad de Chile, club que aparece como uno de los candidatos para el futuro del zaguero nacional, a pesar de que lo económico podría ser un importante escollo.

Díaz es opción en la U | Foto: Photosport

Ante este escenario, en las últimas horas se dio a conocer de una desconocida oferta de un equipo chileno por Paulo Díaz, la que el zaguero nacional ignoró en el pasado mercado.

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Paulo Díaz le dijo que no a la UC

Según informó el reconocido relator Atilio Costa Febre al otro lado de la cordillera, la Universidad Católica pujó por Paulo Díaz en el mercado de pases y el zaguero nacional se negó a esta posibilidad.

“Me cuentan que desde la Católica le ofrecieron 60 mil dólares por mes y (Paulo Díaz) dijo que no”, declaró.

Ahora en este mercado, sin duda que Paulo Díaz volverá a ser una opción en el fútbol chileno, en donde la Universidad de Chile buscará dar el gran golpe en este mercado con este posible fichaje.

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