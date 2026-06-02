El Tribunal de Disciplina dio a conocer las sanciones contra los futbolistas de la UC y Colo Colo: Vicente Bernedo recibió la pena más alta.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer este martes las sanciones para los protagonistas de la grave pelea que se produjo tras el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, disputado el pasado 24 de mayo en el Claro Arena y que terminó con triunfo albo por 2-1.

Una vez finalizado el encuentro, jugadores de ambos equipos se enfrascaron en un fuerte altercado que incluyó empujones, manotazos, golpes e insultos. La trifulca fue detallada por el árbitro José Cabero en su informe arbitral, donde apuntó a cuatro jugadores.

Vicente Bernedo recibió tres fechas de suspensión tras la pelea en el clásico (Photosport).

El castigo más severo recayó sobre el arquero cruzado Vicente Bernedo, quien recibió tres fechas de suspensión. Además, su compañero Daniel González fue sancionado con un partido.

Por el lado de Colo Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos encuentros de castigo cada uno, mientras que el kinesiólogo Javier Díaz fue suspendido por tres compromisos.

De esta manera, tanto Universidad Católica como Colo Colo sufrirán importantes bajas para las próximas jornadas de la Liga de Primera, donde los albos son líderes con 33 puntos y los cruzados son escoltas con 23 unidades.

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