La formación que prepara la Selección Chilena para enfrentar a la Portugal de CR7

La Selección Chilena prepara esta formación para enfrentarse a Portugal en su duelo amistoso.

La Selección Chilena ya se prepara para lo que será su primer gran desafío dentro de la Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante la Selección de Portugal.

Los dirigidos por Nicolás Córdova ya empiezan a alistar sus detalles para lo que será este compromiso, que sin duda es un importante apretón de manos ante una de las poderosas selecciones del mundo.

En este duelo, el estratega de ‘La Roja’ quiere comenzar a afianzar nombres dentro de este nuevo proceso, en la que nombres como los de Lucas Cepeda y Darío Osorio son las grandes esperanzas de Chile en el ataque.

De esta manera, la formación que prepara Chile para enfrentar a Portugal es con: Brayan Cortés en portería; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Lautaro Millán en el mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en delantera.

La Roja quiere dar el gran golpe | Foto: Photosport

El enfrentamiento entre la Selección Chilena y la Selección de Portugal se disputará el sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor.

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