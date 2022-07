Universidad Católica está viviendo un momento del que hace muchos años no se veía. La UC está en la décima posición y que hoy la tienen muy alejada del título y también fuera de puestos de copas internacionales.

El elenco cruzado es el actual tetracampeón del fútbol chileno y en que ha sembrado varios títulos a su palmarés en las últimas temporadas, pero al parecer la situación para este semestre parece estar clara y es la reconstrucción, tal como lo ha declarado Ariel Holan y también Luciano Aued.

Este jueves Matías Dituro habló ante los medios de comunicación y fue consultado sobre cómo se vive el actual momento en la interna tras varios años en que el club ha tenido muchos éxitos.

"Es normal que un equipo en un momento no gane, creo que no hay en ninguna parte del mundo un equipo que pueda sostenerse ganando constantemente. Es más, muchas conferencias anteriores dije que nosotros nos malacostumbramos a que Católica estuviera puntero sea algo normal, entonces lo naturalizábamos, no le dábamos el valor que requiere o requería en ese momento", explicó el arquero.

"Hoy nos damos cuenta que es así, que no siempre puedes estar primero, salir campeón, que todos los equipos o la gran mayoría se refuerzan para pelear títulos, que compites contra rivales, que todos te quieren ganar o tumbar de cuando vienes de tantos años con éxito", agregó.

El portero ahondó por el momento que atraviesa el equipo | Foto: Agencia UNO

Además, el argentino agregó que es un momento para aprender y que es algo que podía tocar, pero que el trabajo de Ariel Holan tendrá frutos en algún futuro, ya sea a corto o a mediano plazo.

"Lo veo como una etapa de aprendizaje, que sabíamos que algún momento nos iba a tocar y ahora estamos de nuevo con un entrenador que es exigente y que quiere pelear cosas importantes", explicó.

"Estamos en esa reconstrucción como equipo para poder ser fuertes y competir de esa manera a corto y mediano plazo, volver a posicionarnos como Católica a lo que nos hemos quizás malacostumbramos o acostumbramos en los últimos años y poder disfrutar de esos momentos", añadió.

En cuanto a cómo se lo tomo de manera persona, el portero fue claro. "Estamos en ese proceso y lo tomo con esa naturalidad, no me gusta y está claro. Hemos hecho una primera vuelta no muy buena, esta segunda vuelta también conseguimos un triunfo de local y arrancamos irregular de visitante, pero seguiremos trabajando para seguir siendo más regulares, competitivos y llegar a lo más alto posible", cerró.