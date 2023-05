Gary Medel es un reconocido hincha de la UC. El Pitbull abandonó a la Universidad Católica el año 2009, para partir a Boca Juniors y después hizo toda su carrera en Europa.

Ahora con 35 años pareciera que su carrera en el viejo continente estaría llegando a su fin. El seleccionado nacional termina contrato con el Bologna y no habrían indicios de renovación por parte del chileno.

ver también Bayern Múnich reta a la UC a jugar un duelo amistoso

Por esta razón, Universidad Católica estaría interesada en poder contar con Medel para este segundo semestre. Así lo informó en su cuenta de Youtube el periodista, José Tomás Fernández.

Medel estaría viviendo sus últimos días en Italia. (Getty Images)

Sin embargo, a pesar de que Cruzados preguntó por él, aún los hinchas de la UC no se deben ilusionar ya que no hay nada concreto, según Fernández. "No han hablado nada concreto de volver a Católica. De momento no se ilusionen con el retorno de Medel".

Recordemos que Medel habría recibido ofertas desde Qatar por montos económicos que serían imposibles de igualar para la UC. 20 millones por dos temporadas es lo que se le estaría ofreciendo en territorio qatarí.

Lo cierto es que Medel lo más probable es que si no continua en Italia, lo más probable es que su nuevo destino se encuentre en Qatar o quizás en España.