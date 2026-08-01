El jugador de Racing Club llama la atención en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, su precio puede frenar el movimiento.

Universidad Católica no pierde la fe en encontrar nuevos refuerzos, por lo que posa su búsqueda al otro lado de la cordillera en este mercado de fichajes. Al menos, así lo advierten desde Argentina.

¿Por qué? Hay un destacado atacante que llama la atención en San Carlos de Apoquindo, aunque su tasación puede impedir el movimiento. Estamos hablando sobre Santiago Solari.

El delantero de 28 años y hermano de Pablo (campeón con Colo Colo), está en la mira de la UC para el segundo semestre. Su pase pertenece a Racing Club, que solicita una alta cifra por sus servicios.

“La U. Católica de Chile tiene interés en Santiago Solari“, comenzó señalando el medio partidario Racing del Alma a través de su cuenta oficial de X.

Luego, sobre el panorama para ir por el ariete, agregó: “Su salida asoma difícil, porque buscan una cesión y la dirigencia sólo acepta negociar una venta en torno a los 3.000.000 de dólares“.

Santiago Solari seduce a Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Universidad Católica quiere a Santiago Solari

Durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 23 encuentros con Racing Club. En dichos enfrentamientos, marcó dos goles y entregó cuatro asistencias.

Cabe destacar que Santiago Solari tiene vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Y tal como se mencionó, su elenco no quiere un préstamo: exige una compra para dejarlo partir.