Universidad Católica se comienza a mover con fuerza de cara a la temporada 2026, buscando reforzar todas sus líneas para volver a ser protagonista tanto en la Liga de Primera como en competiciones internacionales.

La zona defensiva ha sido uno de los focos prioritarios de la dirigencia cruzada y del director técnico Daniel Garnero, que analiza distintas alternativas para reforzar su plantel.

En las últimas horas, surgió un nombre que ha cobrado fuerza: un defensor chileno con experiencia en selección y en el extranjero, que podría aportar liderazgo y seguridad en la zaga. ¿De quién se trata?

Garnero y la UC ya piensan en la conformación del plantel de cara a la temporada 2026 | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Benjamín Kuscevic estaría en el radar de la UC y de Daniel Garnero

El medio partidario Punto Cruzado reportó que la UC estaría mirando de reojo la situación de Benjamín Kuscevic, actual defensor del Fortaleza de Brasil, como una de las principales opciones para reforzar su defensa en 2026.

El posible arribo de Kuscevic a la UC no sería sencillo. Según las fuentes del medio partidario, para que la operación pueda concretarse, el club brasileño dirigido por Martín Palermo tendría que descender al Brasileirão Serie B, ya que su continuidad en la Serie A complicaría cualquier negociación.

Actualmente, “Leão do Pici” se ubica en la decimoctava posición de la tabla con 34 unidades, a tan solo tres puntos del Santos de Neymar Jr., que sería el último equipo en salvarse del descenso directo.

En síntesis…

La UC ya planifica su plantel 2026 y un nombre de peso comienza a tomar fuerza para reforzar la defensa.