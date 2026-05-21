Los "Cruzados" se ilusionan con los octavos de final de Copa Libertadores.

Universidad Católica dio un golpe de autoridad en Copa Libertadores. En una noche trabada, de paciencia y tensión, apareció su goleador de siempre: Fernando Zampedri marcó un doblete en el segundo tiempo para vencer por 2-0 a Barcelona de Guayaquil y dejar a los “Cruzados” como líderes del Grupo D a falta de una fecha para el cierre.

El partido parecía abrirse temprano para la UC luego de que Walter Chalá fuera expulsado a los 9 minutos, dejando a los ecuatorianos con uno menos durante prácticamente todo el encuentro. Sin embargo, pese a la superioridad numérica, el equipo de Daniel Garnero chocó constantemente con una defensa cerrada y le costó transformar el dominio en ocasiones claras.

La resistencia visitante recién se rompió a los 76 minutos. Tras un tiro de esquina y una jugada confusa dentro del área, el “Toro” terminó en el suelo, se reincorporó y empujó el balón con el pecho a quemarropa para abrir la cuenta y desatar el desahogo en el Claro Arena.

Zampedri llega a 156 goles con la camiseta de la UC (Foto: Photosport)

Con Barcelona obligado a adelantarse, la UC encontró espacios y volvió a golpear. A los 83’, Clemente Montes envió un centro rasante al área y otra vez apareció el “Toro”, anticipando a todos para empujar la pelota y decretar el 2-0 definitivo. Doblete del histórico goleador cruzado y tres puntos que pueden valer una clasificación.

La Católica cerró una jornada perfecta: ganó, dejó eliminado a Barcelona de toda competencia internacional y llegará a la última fecha dependiendo de sí misma para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

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Así queda la tabla del Grupo D tras el triunfo de Universidad Católica

Con la victoria sobre Barcelona SC, Universidad Católica alcanza los 10 puntos y queda como líder exclusivo del Grupo D.

La definición será de alto voltaje. La UC deberá visitar a Boca Juniors en La Bombonera, mientras que Cruzeiro enfrentará a Barcelona de Guayaquil en la última jornada.

De momento, los “Cruzados” llegan al cierre de la fase de grupos con la primera opción para avanzar a octavos, aunque todavía nada está definido.

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La tabla del Grupo D