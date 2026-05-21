El ídolo "Cruzado" asegura que la UC no debe dejar escapar ninguna chance, asegurando además que tienen el potencial para competir en todos los frentes.

Universidad Católica enfrenta días decisivos. Este jueves recibe a Barcelona SC por Copa Libertadores con la obligación de acercarse a los octavos de final y, apenas unos días después, tendrá otro desafío mayor: el clásico ante Colo Colo en el Claro Arena por la Liga de Primera.

En ese contexto, Jorge “Mortero” Aravena, histórico referente cruzado, conversó con BOLAVIP y dejó clara su postura sobre cuál de los dos partidos debería priorizar la UC. La respuesta fue inmediata y sin espacio para dudas.

“No, los dos. No podemos desechar nada. La Católica tiene que ir a por todo en el campeonato que juegue, en el que sea”.

El exseleccionado nacional descartó elegir entre el choque internacional ante Barcelona o el clásico frente al “Cacique”, insistiendo en que el ADN del club obliga a competir por todos los objetivos.

Mortero destaca a Zampedri y Montes: “Son jugadores que marcan diferencia”

Aravena también tuvo palabras para dos piezas claves del actual plantel cruzado: Fernando Zampedri y Clemente Montes, futbolistas que considera determinantes para afrontar esta exigente semana.

Mortero destaca a las grandes figuras de la UC.

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“Bueno, son dos jugadores que marcan diferencia dentro del juego de Universidad Católica. Uno por sus desbordes y el otro, es decir, indudablemente por la cantidad de goles que anota”.

“No hay excusas”: el mensaje del Mortero para lo que resta de temporada

Finalmente, el histórico volante fue tajante sobre las obligaciones deportivas del cuadro precordillerano y aseguró que la UC no tiene margen para resignar competencias.

“No, ni para lo que resta del año. La Católica tiene que ir en todos los campeonatos que juegue”.

Las declaraciones llegan justo cuando Universidad Católica se juega buena parte del semestre entre la Copa Libertadores y la lucha por mantenerse arriba en el torneo local, con Barcelona y Colo Colo apareciendo como pruebas clave en menos de una semana.

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DATOS CLAVE

Universidad Católica recibe este jueves a Barcelona SC en la Copa Libertadores.

El club disputará el clásico ante Colo Colo en el Claro Arena por la Liga.

El histórico referente Jorge Aravena destacó a los futbolistas Fernando Zampedri y Clemente Montes.