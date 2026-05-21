Los "Cruzados" viajarán a Buenos Aires para enfrentar al elenco "Xeneize" en la siempre temible Bombonera.

Universidad Católica sigue viva y más firme que nunca en Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero derrotó por 2-0 a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena y quedó en la cima del Grupo D, gracias a una noche inspirada de Fernando Zampedri, quien volvió a responder cuando más lo necesitaban.

El compromiso parecía acomodarse temprano para los cruzados tras la expulsión de Walter Chalá a los 9 minutos, dejando al conjunto ecuatoriano con diez jugadores. Sin embargo, la superioridad numérica no se tradujo rápidamente en goles. La UC dominó territorialmente, pero chocó durante largos pasajes con un rival replegado y con poca claridad en los últimos metros.

Cuando el partido comenzaba a llenarse de ansiedad, apareció el goleador histórico. A los 76’, luego de un tiro de esquina y una desinteligencia defensiva, Zampedri aprovechó un balón suelto dentro del área para empujarlo prácticamente sobre la línea y abrir la cuenta. El tanto cambió por completo el escenario y liberó a los cruzados.

El “Toro” Zampedri brilló con la UC y anotó un doblete ante Barcelona.

Barcelona intentó adelantar sus líneas, pero dejó espacios atrás y la UC no perdonó. Clemente Montes armó una gran jugada por banda y volvió a encontrar al “Toro”, que a los 83 minutos definió dentro del área para firmar el 2-0 definitivo. Doblete del capitán, liderato del grupo y una clasificación a octavos que ahora depende de una última batalla.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica por Copa Libertadores?

El próximo desafío será el más complejo de la fase grupal. Universidad Católica visitará a Boca Juniors el jueves 28 de mayo desde las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo D de Copa Libertadores.

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El encuentro será clave para definir si los cruzados avanzan a octavos de final y si logran hacerlo como líderes de su zona.

Así está la tabla del Grupo D de Copa Libertadores