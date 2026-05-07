Qué necesita la UC para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores tras el empate ante Cruzeiro

Los Cruzados se juegan la clasificación a la próxima ronda en las últimas dos fechas del certamen, en las que jugará de local y visitante.

El empate 0 a 0 de Universidad Católica ante Cruzeiro en el Claro Arena dejó al cuadro cruzado con un escenario abierto en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Si bien la UC sumó un punto importante, el resultado impidió despegar en la tabla y obligó a ajustar cuentas de cara a las últimas dos fechas.

Con este panorama, los dirigidos por Daniel Garnero siguen dependiendo de sí mismos para avanzar a los octavos de final, pero ya no tienen margen para tropiezos si quieren asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

La UC sigue siendo el líder del Grupo D | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El cierre del grupo será exigente, con dos duelos de alta complejidad: uno como local ante Barcelona de Guayaquil y otro como visitante frente a Boca Juniors en La Bombonera, escenarios donde la UC deberá sostener su rendimiento para lograr el objetivo.

Los escenarios de la UC en el Grupo D:

Los de la Franja mantienen opciones claras de avanzar, pero deberá cumplir con algunos escenarios claves en las dos fechas restantes:

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Ganando sus dos partidos , la UC clasifica automáticamente a octavos de final, sin depender de otros resultados, y si Cruzeiro deja puntos, queda primero.

, la UC clasifica automáticamente a octavos de final, sin depender de otros resultados, y si Cruzeiro deja puntos, queda primero. Sumando al menos una victoria ante Barcelona , podría avanzar, aunque dependerá de que haya un ganador Boca y Cruzeiro.

, podría avanzar, aunque dependerá de que Si hay un empate entre Boca y Cruzeiro y Católica vence a Barcelona, quedaría con diez puntos, pero con los brasileños en ocho y los argentinos en siete, por lo que la UC estaría obligada a sumar en Argentina o esperar un tropiezo de Cruzeiro frente a Barcelona en Brasil.

Los partidos que le quedan a la UC en la fase de grupos de la Libertadores