El goleador Fernando Zampedri de Universidad Católica sufrió un fuerte choque, siendo trasladado de urgencia a Santiago.

En Universidad Católica hay prepcupación por lo sucedido con el delantero Fernando Zampedri, quien este sábado sufrió una compleja lesión en el partido contra Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026.

El goleador histórico de la UC estaba siendo figura en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, donde abrió la cuenta a los seis minutos del primer tiempo. Pero en los 36′ tuvo que abandonar la cancha en camilla.

Todo a causa de un fuerte golpe en su rostro que lo dejó sangrando, producto de un rodillazo involuntario del volante Misael Llantén del cuadro tomatero.

Esto le causó un traumatismo cráneo nasal, según informó al término del primer tiempo el ayudante técnico de los Cruzados, Andrés San Martín.

El jugador de 40 años salió en camilla pero consciente del sintético quillotano, siendo trasladado de urgencia y en ambulancia hacia Santiago.

Minutos más tarde, desde La Franja sacaron un comunicado informando la situación del argentino nacionalizado chileno.

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“Fernando Zampedri sufrió un traumatismo cráneo nasal en el primer tiempo del partido entre Universidad Católica y Limache. El jugador se encuentra bien y fue traslado de inmediato a la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Red UC Christus para exámenes preventivos. Se informará su evolución”, indicaron.

Fernando Zampedri sufrió un traumatismo cráneo nasal en el primer tiempo del partido entre Universidad Católica y Limache.



El jugador se encuentra bien y fue traslado de inmediato a la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Red UC Christus para exámenes preventivos. Se informará… pic.twitter.com/LvlxOriPYP — Universidad Católica (@Cruzados) May 17, 2026

Zampedri se perdería la Copa Libertadores

Mientras tanto, los hinchas de Católica se toman la cabeza debido al importante partido que tienen el jueves contra Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha del Grupo D en la Copa Libertadores, donde el Toro Zampedri quedaría descartado.

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En síntesis