“Absolutamente extraviado”: Alejandro Lorca no perdona a este jugador de la UC tras el empate ante Cruzeiro

El relator de TNT Sports y Balong Radio fue contundente en su análisis y apuntó con dureza al nivel mostrado por un jugador de la UC en el Claro Arena.

El empate 0 a 0 de Universidad Católica ante Cruzeiro en el Claro Arena por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 dejó un sabor amargo en el entorno cruzado.

Pese a contar con un hombre de más durante gran parte del encuentro, los dirigidos por Daniel Garnero no lograron romper la resistencia del conjunto brasileño y terminaron sumando un punto en un partido clave por el Grupo D.

En ese escenario, uno de los nombres que quedó bajo la lupa fue Matías Palavecino, quien ingresó en el segundo tiempo y cuyo desempeño fue analizado con dureza tras el compromiso.

El nivel de Matías Palavecino no termina de convencer a los hinchas cruzados | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Alejandro Lorca le carga la mano a Matías Palavecino

El relator Alejandro Lorca fue uno de los más críticos al referirse al desempeño del ex Coquimbo Unido, apuntando a una actuación sin impacto en la generación de juego ofensivo.

“Lo de Palavecino absolutamente extraviado en la conducción. Mucho centro, sin ninguna capacidad de establecer paredes o de romper líneas en alguna maniobra individual, de disparar con intención. Nada de eso se vio”, señaló el comunicador en Balong Radio.

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De esta manera, el mediocampista, que fue una de las grandes figuras en la temporada 2025, aún no logra consolidarse ni marcar diferencias desde su llegada al elenco precordillerano.

En resumen…