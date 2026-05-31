“Clemente Montes las hace todas, pero hay que aconsejarlo porque de repente se le sale la cadena”

El histórico Coke Contreras resaltó la figura del canterano goleador de la UC aunque con un llamado de atención: "Hay que aconsejarlo bien".

Universidad Católica obtuvo un contundente triunfo 3-0 sobre Huachipato lo que le permitió a los cruzados escalar al segundo lugar de la Liga de Primera con 23 puntos, consolidando la recuperación del equipo dirigido por Daniel Garnero.

Uno que valoró el presente de la UC fue el histórico exfutbolista cruzado Jorge ‘Coke’ Contreras, quien en conversación con Bolavip Chile destacó especialmente el rendimiento de Clemente Montes, una de las grandes figuras del encuentro.

“El aprovechamiento de Clemente Montes está centrado en lo que él tiene, es potente, rápido, cabecea, se mueve muy bien. Las hace todas. Este chico tiene muchas condiciones, lo que pasa es que de repente se le sale la cadena. Hay que aconsejarlo bien para que le pueda sacar el mejor provecho de las condiciones que tiene”, señaló el otrora volante.

Elogios para otros dos cruzados

Contreras también tuvo palabras para Matías Palavecino, quien fue clave en el funcionamiento ofensivo del equipo. “Él tiene la intencionalidad de crear juego pero no tiene la efectividad. De todas formas es un jugador muy interesante, tuvo un gol que le habría servido mucho, que no sé por qué quiere cruzarla, pero bueno, hoy hizo un partidazo”, comentó.

Otro de los jugadores que recibió elogios fue Agustín Farías. Para Contreras, el mediocampista ha sido fundamental en el equilibrio del equipo. “Además, si te fijas, Agustín Farías también ha sido una especie de Jhohan Valencia que ha cortado todo el juego en ese sector donde está él… Católica está acomodándose al sistema que creo yo mejor maneja su técnico”, cerró.

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En síntesis…