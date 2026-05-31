Según trascendió, Universidad Católica tiene en la mira al defensor central. La posible salida de Daniel González abre la oportunidad.

Universidad Católica necesita dar el salto de calidad en el próximo mercado de fichajes y por ello posó su atención sobre un seleccionado chileno: ese es el caso de Guillermo Maripán.

El contrato del defensor central con el Torino FC caduca el 30 de junio y surgió el rumor de que su intención es volver a Sudamérica. Ante tal posibilidad, la escuadra precordillerana le sigues los pasos.

Así lo informó La Tribuna Cruzada, programa partidario de Radio De La Cato. El medio aseguró que la cúpula de la UC analiza la opción de ir por el zaguero de 32 años. La aventura internacional en Copa Libertadores llama a ir por jerarquía.

“Me llegó directamente, don Guillermo Maripán termina contrato ahora con el Torino. Si se va Dani a mitad de año y lo reemplazas con el Memo Maripán, es un salto de calidad”, indicó el periodista Alberto Stephens.

Cabe consignar que el jugador de La Roja fue forjado profesionalmente en San Carlos de Apoquindo. Tras su estreno oficial en la actividad en 2012, partió a Europa en 2017.

Guillermo Maripán está en carpeta de Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Universidad Católica observa a Guillermo Maripán

Durante la vigente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 29 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró aportar con dos goles y no entregó asistencias.

¿Volverá a casa? Por el momento, Universidad Católica espera para la apertura del período de transferencias. Ello ocurrirá tras la fecha 15 de la Liga de Primera y sus partidos pendientes: sucederá el 18 de junio.

En resumen:

El periodista Alberto Stephens informó que Universidad Católica analiza la opción de fichar al defensor Guillermo Maripán como un salto de calidad.

informó que Universidad Católica analiza la opción de fichar al defensor Guillermo Maripán como un salto de calidad. El zaguero Guillermo Maripán , de 32 años de edad y formado en el club cruzado, finaliza su contrato con el Torino FC de Italia el próximo 30 de junio.

, de 32 años de edad y formado en el club cruzado, finaliza su contrato con el Torino FC de Italia el próximo 30 de junio. El futbolista Guillermo Maripán registra 29 compromisos disputados y dos goles convertidos durante la vigente campaña en el fútbol europeo.