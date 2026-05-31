El entrenador de Universidad Católica analizó lo que fue la victoria de visita ante Huachipato, tras haber clasificado en Copa Libertadores.

Este domingo Universidad Católica cerró una semana soñada, pues goleó por 3-0 a Huachipato en su visita a Talcahuano por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Cabe recordar que la UC venía de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores como líder del Grupo D, luego de eliminar el miércoles a Boca Juniors en La Bombonera.

Es por esto, que el entrenador Daniel Garnero se mostró conforme con lo realizado por sus pupilos en los últimos días, destacando el gran segundo tiempo que hicieron esta tarde ante los Acereros.

“En el segundo tiempo con los goles el equipo lo pudo manejar bien, tuvo la pelota, no le generaron opciones claras, nosotros tuvimos alguna que otra y tuvimos la posibilidad de ir ampliando el marcador”, comentó en conferencia de prensa.

Luego, el técnico argentino profundizó en lo que fue esta gran semana para los Cruzados, destacando la entrega del plantel para afrontar dos partidos en cinco días.

“Estos dos partidos emocionalmente fueron muy intensos los dos, con viaje de por medio, con mucho cansancio, con poco descanso. Se nota mucho el compromiso, la mentalidad muy positiva y ganadora que tiene el plantel y eso es lo que me deja tranquilo”, indicó.

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“Los resultados también me dejan tranquilo, pero ver a futbolistas que quizás vienen jugando no tanto, jugar como jugaron, con la intensidad, con las ganas, con el deseo de, y que después se logre el resulto, es lo mejor de estos dos partidos”, fue lo que más destacó el DT.

En síntesis