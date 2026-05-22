Gerardo Manuel Reinoso vibró con el triunfo de la UC ante Barcelona y le pide a Daniel Garnero que guarde jugadores aunque el rival sea Colo Colo.

El gran triunfo ante Barcelona de Guayaquil dejó el ánimo por las nubes en San Carlos de Apoquindo, pero el exigente calendario no da tregua.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, la leyenda de Universidad Católica, Gerardo Reinoso, analizó el desahogo copero y le envió un directo y punzante consejo al director técnico Daniel Garnero de cara al clásico de este domingo frente a Colo Colo. Para la “Vieja”, las prioridades de la Franja deben estar sumamente claras.

Como un hincha más, el exvolante cruzado confesó que vivió el partido con el corazón en la mano debido a la alarmante falta de finiquito que exhibió el equipo antes de las estocadas de Fernando Zampedri.

“Estábamos esperando el gol y no caía, no caía, y pasaban los minutos, ¿viste? Se ponía cada vez más difícil por los nervios y corre el reloj y había que ganar. Pero se ganó, hay que ver lo más importante, que tenía que ganar y se ganó”, valoró Reinoso con alivio.

Reinoso quiere guardar gente para el duelo con Boca

El contundente recado a Garnero: “Es más importante Boca que Colo Colo”

Pese a que este domingo la UC saltará a la cancha con el “pecho inflado” para enfrentar a Colo Colo en el plano local, Gerardo Reinoso sorprendió por completo al restarle dramatismo al partido. Para el argentino, el partido del año para la Franja será la definición grupal en Argentina, por lo que le exigió al cuerpo técnico cuidar a los titulares y poner un equipo alternativo ante el Cacique.

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“Hay que ver qué jugadores van a estar bien, qué jugadores van a llegar, porque para mí… para mí, es más importante Boca que Colo Colo”, lanzó de forma categórica la leyenda estudiantil, remeciendo la previa del tradicional compromiso doméstico.

La advertencia sobre la presión que se vivirá en La Bombonera

Reinoso, quien registra un paso con la camiseta de Boca Juniors en su etapa como futbolista, sabe perfectamente el ambiente hostil y de máxima exigencia que le espera a Universidad Católica en Buenos Aires. Por lo mismo, reiteró su llamado a no arriesgar las piernas de las grandes figuras de la UC.

“Ahí va a estar bravo, porque Boca está con esa presión de que quedó fuera ahora en el torneo local, le queda la Copa, que tiene que ganar… Entonces va a estar para alquilar balcones, ¿me entendés? Y Católica tiene que sacar mínimo un empate. Yo quiero que descanse (el plantel) para Boca, que va a estar bravo, ¿viste?”, concluyó el ídolo de la Franja, blindando también a un incombustible Fernando Zampedri.