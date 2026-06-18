Daniel Garnero impacta con esta confesión en Universidad Católica: “No quieren venir”

El entrenador de la UC abordó el libro de pases y fue completamente sincero. Será un período de lucha.

Universidad Católica se prepara para intentar conseguir nuevas incorporaciones en el mercado de fichajes, aunque Daniel Garnero fue cauto: dejó una potente reflexión en conferencia de prensa.

¿Qué pasó? Al abordar el libro de pases de la escuadra precordillerana, el DT no escatimó en hacer cable a tierra y le dejó un importante mensaje a los hinchas. Llegar a Chile no es tan atractivo.

Si bien reconoció que el país y el medio son cautivadores luego de conocerlos, aseguró que es complejo abrochar futbolistas para arribar a territorio nacional. Será un desafío en el período de transferencias.

“No es tan sencillo. Si quieres un jugador que venga, juegue y cumpla todos los requisitos, seguramente tiene que ser extranjero. Ahí tienes problemas con el cupo. Y le tiene que interesar la oferta“, lanzó.

Sobre la misma línea, el entrenador agregó: “Chile tampoco es una plaza que deslumbre, no quieren venir todos. Es complicado llegarles. Me pasó en Paraguay exactamente lo mismo”.

Daniel Garnero habló claro sobre el mercado de fichajes de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica va por nuevas figuras

Cabe consignar que en esta ventana, cada club podrá inscribir un máximo de tres futbolistas para la segunda rueda de la Liga de Primera. Sin embargo, hay una excepción.

¿Cuál? Se abre un cupo para los equipos que tengan una venta sobre los 250 mil USD. Por ello, la UC tendrá que realizar sus movimientos con precaución: hay poco margen de acción.

En resumen:

El técnico Daniel Garnero analizó las dificultades del mercado de fichajes para Universidad Católica.

analizó las dificultades del mercado de fichajes para Universidad Católica. Los clubes chilenos podrán inscribir un máximo de tres futbolistas para la segunda rueda.

para la segunda rueda. La Liga de Primera permite un cupo extra por transferencias sobre los 250 mil USD.