Fernando Zuqui revela por qué renovó solo por seis meses en la U. Católica: “Mi idea era…”

El volante de los 'Cruzados' Fernando Zuqui habló de lo que fue su renovación con la UC.

Universidad Católica confirmó una importante noticia en los últimos días y todo esto trata por lo que es la renovación del volante argentino, Fernando Zuqui, quien permanecerá en el club hasta final de temporada, dándole en el gusto al gran deseo que tenía su DT, Daniel Garnero por la continuidad del jugador.

En las últimas horas, el volante de los ‘Cruzados’ conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y dio detalles de cómo se gestó su permanencia en el club, dando las razones por la que su renovación es solo por seis meses más.

“Yo siempre le manifesté a mi representante y al club que mi idea era que el contrato fuera por un año más por lo menos y el club me manifestó las ganas de que fueran estos seis meses”, partió señalando Zuqui.

Ante esto, el mediocampista trasandino mostró su felicidad por lograr un acuerdo para mantenerse en la Universidad Católica, en la que espera poder mostrar un gran nivel futbolístico el que le permita poder extender su contrato con la UC a final de temporada.

Zuqui habla de su renovación en la UC | Foto: Photosport

“Agradecerle al club por el esfuerzo que hizo para retenerme estos seis meses. Obviamente, uno está a gusto en el club y trataré de dar lo mejor, como lo vengo haciendo, para una posible renovación para el año que viene”, declaró.

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Finalmente, Zuqui confiesa que no dudo en lo que es esta renovación con el club, en la que destacó la gran comodidad en la tienda ‘Cruzada’ y espera poder seguir viviendo buenos momentos con la camiseta de la Universidad Católica.

“Estoy muy contento de estar acá, pero el club me presentó esta oferta y la acepté porque estoy muy contento por estar en este club”, cerró.

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