El entrenador Daniel Garnero hizo un análisis de lo que fue la eliminación de la Universidad Católica.

Universidad Católica recibió un duro golpe dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ cayeron por 3-0 ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la competencia internacional y se despidieron del torneo tras quedar eliminados.

Sobre lo que fue este duelo, el entrenador Daniel Garnero habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y dejó sus impresiones a lo que fue esta dura eliminación para el elenco de la ‘Franja’.

“Me hubiese gustado tener plantel completo, con eso nos había ido muy bien. Lamentablemente por distintos factores es lo que pudimos hacer hoy, estoy conforme con lo que hicieron”.

“La falta de jugadores no es algo menor. El primer tiempo equiparamos, era un partido parejo, no tuvimos precisión en momentos donde pudimos generar algo más. En la primera que no retrocedemos bien aparece la jerarquía del rival y de ahí el partido cambia. Tampoco tuvimos fortuna. Nos superaron por poco en el primer tiempo y después manejaron el resultado“, parte señalando Garnero.

Garnero y su análisis en la UC | Foto: Photosport

Agregando a esto, el estratega de la ‘Franja’ lamenta que el equipo no se haya reforzado en este mercado de pases, pero que la incorporación de huevos nombres, no le garantizaba poder avanzar a la próxima fase y siente que las bajas, fueron un factor.

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“Todo está en potencial, ya no pasó, no se pudo, no es que no quisimos, hay muchos factores para fichar y no tuvimos la posibilidad de traer a alguien a esta llave para que nos ayudara un poco más. Las ausencias diezmaron al equipo y eso se sintió. La diferencia de jerarquía individual del rival marcó diferencia”.

Finalmente, Garnero hace una balance positivo de lo que fue la actuación de la Universidad Católica en esta Copa Libertadores, en la que dejó en claro que nadie daba un peso por el equipo en la fase de grupos y pudieron cumplir una gran labor, avanzando a la fase final.

“La verdad creo que hicimos una muy buena Copa Libertadores. A este club le costó mucho en los últimos años a nivel internacional. Ahora nadie daba un mango por nosotros, competimos, ganamos los tres de visita, con limitaciones competimos. Hoy el equipo dio lo máximo que tenía, pero el rival tenía mucho más que nosotros”, cerró.